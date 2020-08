Monaco : Keita Baldé indésirable

Niko Kovac, le coach de Monaco en accord avec le directeur sportif Paul Mitchell, a décidé d'écarter un groupe d'une dizaine de joueurs, expliquent l'AFP et L'Équipe. Dans ce contingent d'indésirables se trouvent l'attaquant international sénégalais Keita Baldé, le défenseur central international brésilien Jemerson, le milieu international marocain Youssef Aït Bennasser, le milieu international malien Adama Traoré, l'attaquant Samuel Grandsir et le latéral gauche international brésilien Jorge. Ces derniers, qui n'ont pas été convoqués pour le récent stage en Pologne, s'entraînent individuellement à l'écart du groupe et ont été invités à se trouver un nouveau point de chute. L’attaquant sénégalais est pisté par Valence et ne devrait donc pas avoir beaucoup de difficultés à trouver un nouveau club.