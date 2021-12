Monaco : Fin de saison pour Krépin Diatta suite à son opération…

L'attaquant international sénégalais de l'AS Monaco, Krépin Diatta (22 ans), a été opéré ce lundi, à l'hôpital Lyon Mermoz de Lyon, suite à une lésion du ligament antérieur du genou gauche, a renseigné Rmc sport.



Le monégasque qui va manquer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec les Lions du Sénégal, sera éloigné des terrains pour les prochains mois et ne rejouera donc plus cette saison.