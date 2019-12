Mon avis sur la reforme du CFA...

L'important, c'est d'aller de l'avant et d'atteindre progressivement le but final. Cette réforme, qui met fin au compte d'opérations au Tresor francais, marque une avancée réelle, tout en favorisant une transition en douceur.

Ce qui est fondamental pour un décideur. En outre, la reforme facilitera la fusion avec les autres pays de la Cedeao, ce qui prendra sans doute du temps, du moins pour le Nigeria, et les quelques reliques du système CFA pourront être dépoussiérées le moment venu. Enfin, rien n'empêche d'améliorer quelques éléments des l'année prochaine, après mure réflexion: ancrage sur un panier de devises, préparation de l'impression des billets et pièces sur le continent.

La flexibilité du taux de change pourrait également étudiée en s'inspirant de l'exemple marocain de flexibilité encadrée. Bravo donc au Président Ouattara mandate par ses Pairs de l'Uemoa pour conduire la reforme. Macron entrera dans l'histoire comme le Président français qui a co-géré la reforme du CFA, même si ces erreurs de langage lui jouent souvent des tours. Moubarack LO