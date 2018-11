Modou Ndiaye Rahma : " Un pays en crise financière peut-il injecter des centaines de milliards sur des routes et construire des immeubles sur une année? "

Le leader du mouvement "Rahma" persiste et signe : le pays ne connaît aucune crise financière. Modou Ndiaye Rahma qui animait une conférence de presse pour revenir sur les préparatifs du Gamou et les dispositions prises pour réserver au chef de l'État Macky Sall un accueil digne de son rang ce dimanche à Kaolack, a profité de cette tribune pour évoquer la tension financière que connaîtrait le pays, faisant ainsi l'objet de moult débats.

À en croire l'ambassadeur itinérant Mamadou Ndiaye Rahma, un pays en crise ne peut pas injecter des centaines de milliards pour la construction de routes et des immeubles en une année. Rahma s'en est pris également à certains membres de l'opposition qu'il considère comme impopulaires au point de ne même pas pouvoir réunir le nombre de parrains requis pour être éligible.

Selon lui toujours, certains candidats ne sont pas sérieux dans leur démarche et ne cherchent qu'à monnayer leur candidature...