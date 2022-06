Modou Bara Dolly Mbacké déballe dans « En Ligne » : « Je donne rendez-vous bientôt pour évoquer les deals qui rythment les quotidiens de l’Apr … Macky Sall et les insulteurs de la première institution du pays… »

Modou Bara Dolly Mbacké est l’invité de ce tout nouveau numéro de l’émission En ligne. Dans cet entretien l’hôte du jour dénonce avec vigueur le traitement qui lui est réservé à l’APR, parti dans lequel il milite bien avant l’accession du président Macky Sall à la magistrature suprême.



Selon le marabout politicien, ses propres frères de même sang qui militent dans l’opposition sont mieux considérés et responsabilisés à Touba où il a toujours défendu son leader.



Très en verve, Modou Bara Dolly se dit déçu du comportement de certains responsables du parti qui passent le plus clair de leur temps à comploter contre sa personne pour l’empêcher d’accéder au chef de l’État.



Le responsable politique à Touba donne rendez-vous aux sénégalais sous peu pour dévoiler ce qu’il qualifie de pratiques malsaines au sein de BBY avant d’ajouter que Macky Sall est beaucoup plus redevable aux insulteurs de la première institution du pays.