Mme Thérése Faye Diouf remplace Fatou Diané au ministére de la Femme

Thérèse Faye Diouf, désormais ex ministre du Développement Communautaire, de la Solidarité Nationale et de l'Equité Sociale et Territoriale devient Ministre de la Femme, de la Famille, de l'équité et du développement communautaire. Elle remplace à ce poste Mme Fatou Diané. La passation de service va se faire, ce lundi 11 Mars 2024, en mode Fast-track, en vue de la campagne électorale qui va démarrer ce week-end.