Mission de médiation en Russie / Le président Macky Sall à Vladimir Poutine : "Nous avons été hier à Kiev, avons écouté le président Ukrainien, j'ai noté que le dialogue n'était pas exclu".

Après l'étape d'Ukraine, la délégation des Chefs d’État africains a été reçue ce samedi par le président russe Vladimir Poutine.

Lors de ce face-à-face, le président Macky Sall a tenu à remercier son homologue. "Je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité. Je dois témoigner que vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations Russo-africaines qui ont pris un nouvel envol avec le premier sommet Afrique-Russie. Élan qui va certement se consolider à l'occasion du deuxième sommet prévu ici même, à Saint-Pétersbourg au mois de juillet. Je voudrais, M. le président, saisir l'occasion pour vous réitérer mes remerciements pour nous avoir reçu de façon conviviale le 3 juin 2022 à Sotchi lorsque j'étais venu en ma qualité de président en exercice de l'UA vous transmettre déjà le message de paix et de désescalade et surtout à l'époque, notre préoccupation sur le blocage des céréales et fertilisants en Russie et en Ukraine".

Le président Sall d'ajouter dans cette même lancée : "Vous aviez écouté attentivement et montré votre disposition à aider au déblocage des stocks grâce à vous et aux autres acteurs impliqués dont la Turquie et les Nations Unies. Alors, un accord a été trouvé sur les céréales."

Concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le président Macky Sall, à l'instar de ses homologues, a lui aussi transmis le message de paix de l'Afrique tout en restant très optimiste. "Nous revenons donc vous voir aujourd'hui monsieur le président, dans le cadre d'une nouvelle mission de médiation telle que le président de l'Union africaine l'a indiqué tout à l'heure. Une médiation africaine entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais souligner que cette initiative est une mission de bons offices qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d'aider au règlement des questions humanitaires et à l'instauration des conditions propices à l'établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre parties. Nous avons été hier à Kiev où nous avons fait passer ce message également de bons offices et avons écouté le président Ukrainien, j'ai noté que le dialogue n'était pas exclu..."