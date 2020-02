Mission d’informations et de mobilisation PAISD3 : La DGASE, l’ADEPME et LE PAISD au plus prés de leur cible.

Une mission menée conjointement par la Cellule de coordination du PAISD, l’ADEPME et la DGASE, acteurs de mise en œuvre du PAISD séjourne depuis dimanche en France. Elle est accompagnée par la Direction de l’Ordonnancement de la Dépenses Publiques du Ministère des Finances du Budget, en tant que Bénéficiaire de la Convention de financement.







Cette tournée d’information s’inscrit également dans la perspective de renforcer le dispositif d’accompagnement qui prévoit une cellule-relais Europe du PAISD 3, dont le recrutement est en cours de finalisation, et dont l’instauration devrait intervenir au cours du premier trimestre 2020.







A cet effet, l’organisation GRDR, retenue à l’issue de la procédure de sélection de la cellule-relais, prend également part à cette mission conjointe, afin de faciliter son introduction auprès des partenaires institutionnels et des cibles du PAISD 3 dans les pays européens concernés.







Hier, lundi, la délégation venue de Dakar, avec entre autres membres le Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) a effectué deux rencontres importantes pour la suite de la mission. D’abord, elle a rendu visite à Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal en France, Son Excellence El Hadji Maguette Sèye, en compagnie des représentants du PAISD. Ensuite, Monsieur Amadou Diallo, Consul Général de Paris a reçu la mission. En initiant cette tournée, les autorités sénégalaises visent à recueillir les recommandations des réseaux consulaires et diplomatiques de notre pays pour une mise en œuvre efficace du PAISD dans les Etats européens ciblés. Elles cherchent également à informer les groupes cibles sur les opportunités du PAISD (associations, porteurs d’initiatives économiques, experts qualifiés, junior et sénior) en plus de promouvoir le programme et favoriser la concertation avec les structures d’accompagnement et de soutien aux initiatives de la diaspora sénégalaise.







Ainsi jusqu’au 16 février prochain, les villes de Paris, Marseille, Madrid et Barcelone, recevront tour à tour la mission d’informations conduite par le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement du Sénégal.