Mise en service du BRT / Entre tarification et confort : Le « Gorgorlou » se prononce… (Reportage)

conseil exécutif des transports urbains va procéder ce mercredi, au lancement progressif du Bus Rapid Transit (BRT). Après la phase test, c’est la commercialisation qui sera effective à partir de ce 15 mai 2022. Le directeur du CETUD, Thierno Birahim Aw a annoncé hier, que la tarification est sociale avec 500 francs de Guédiawaye à Petersen et de 400 francs entre les trois zones (Guédiawaye, Grand Médine et Petersen).







Il s’agira de l’exploitation de 14 stations sur 23. Ainsi, les 14 stations vont couvrir 80% des voyageurs, avait indiqué le directeur avec des rotations prévues et qui varient de 6 minutes entre Guédiawaye- Petersen et à 3 minutes entre Grand Médine- Petersen. A quelques heures de la phase de commercialisation, Dakaractu a fait un tour au niveau des arrêts Papa Gueye Fall et de la de la grande mosquée…