Mise en circulation commerciale du TER : Le trajet séquencé du président Macky Sall avant la cérémonie à Diamniadio.

Le président de la République va procéder incessamment à la gare de Diamniadio, à l’inauguration de Train express régional et concrètement, à sa mise en circulation commerciale.



Le président Macky Sall est attendu dans le site de la nouvelle ville après le linéaire où trains, gares, simulateurs, centre des opérations, ponts, passerelles, sites dédiés, station de pompage, station électrique et témoignage des vendeurs tels ceux du Marché Central au Poisson, le Parc des Petits Ruminants et Impactés seront rencontrés.



Le trajet projeté des 160km/H par Train de Dakar à Diamniadio sera retransmis en direct devant le président de la République et ses invités à Diamniadio. Un moment de démonstration de la puissance du Projet à écartement standard en bi-mode.



À l'arrivée du trajet, il y’aura la diffusion d’un film qui retrace les différentes étapes et les temps forts qui ont suivi les décisions du président Macky Sall depuis les différentes étapes du Projet par composantes au lancement des travaux à Diamniadio-CICAD, la première pierre, les grandes étapes du chantier et les défis logistiques de transport des rames, la réception en janvier 2019 jusqu’à la certification.



Il faut également rappeler que la cérémonie sera retransmise directement avec des sessions présidées par les Ambassadeurs et des invités de la Diaspora à Paris, au Pavillon du Sénégal à l'Expo2020 de Dubaï devant la maquette comme support de projection avec l'Ambassadeur et Le Commissaire Général du Sénégal à l'Expo Dubai 2020.