Ministère des affaires étrangères : Le projet de budget 2023 arrêté à 72 356 690 396 FCFA...

Le projet de budget 2023 du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur est arrêté à la somme 72 356 690 396 FCFA en autorisations d'engagement (AE), et en crédits de paiement (CP). Le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall est devant les parlementaires aujourd'hui pour défendre ce projet de budget. Les travaux ont commencé avec les discussions générales sur le rapport présenté à l'Assemblée nationale...