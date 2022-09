Ministère des Transports aériens / Dualité entre Doudou Kâ et Souleymane Ndiaye : Le président promeut le premier et envoie le second à la SAPCO.

Avant la formation du nouveau gouvernement du président Macky Sall, les rumeurs de couloirs envoyaient le directeur des infrastructures aéroportuaires au ministères des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires au dudit département ministériel en remplacement de Aliou Sarr sur la sellette. Mais le président a déjoué tous les pronostics affirmant la nomination de Souleymane Ndiaye à ce dit ministère.



Le Chef de l’Etat a porté son choix sur Doudou Kâ, le directeur général de l’Aibd. Et le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre 2022 qui marque l’entame du combat de ce gouvernement, envoie Souleymane Ndiaye, Ingénieur en génie civil, précédemment directeur des Infrastructures aéroportuaires, à la direction générale de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA), poste vacant.



Qui est-ce qui pourrait motiver ces deux nominations ? En tout état de cause, politiquement cette séparation est justifiée et administrativement défendable.



Raison administrative



Doudou Kâ, actuel ministre des Transports aériens, a été nommé directeur général de l’AIBD le mercredi 04 novembre 2020. Depuis cette date, il est chargé de la gestion de ce hub aérien national que l’État du Sénégal veuille faire un hub sous-régional. Durant ces 22 mois à la tête de l’Aibd, Doudou Kâ n’a pas tardé à aller au charbon. Il avait comme responsabilité les chantiers des aéroports alors que Souleymane Ndiaye était le directeur des infrastructures. Il y avait tout le temps des jonctions entre ces deux fonctions. En principe, en ce qui concerne de la construction, de la rénovation et ou des travaux dans les aéroports, c’est le directeur des infrastructures aéroportuaires qui devrait les gérer. Malheureusement, sur le terrain, c’est l’œuvre du Dg de l’Aibd et Souleymane Ndiaye n’est qu’un simple figurant. Une situation inconfortable qui incruste Souleymane Ndiaye dans une carapace vide car ses prérogatives sont à la charge du directeur de l’Aibd qui est désormais depuis sa nomination en novembre maître d’ouvrage des chantiers du ministère. Un chevauchement gravissime qui profitait à Doudou Kâ qui se permettait d’avoir des coudés franges mais Souleymane Ndiaye se voyait déplumé de ses prérogatives régaliennes.



Raison politique



Il avait fait en pompe son premier meeting à Ziguinchor en 2020. Un meeting qui avait fait le tour du Sénégal du fait de sa réussite sur le plan de la mobilisation. Souleymane Ndiaye Sg de la synergie, pour le développement durable / Yoonu natangué, militait dans le glissant terrain politique de la ville de Ziguinchor où il y a des loups aux dents longues comme Doudou Kâ, Benoit Sambou, Aminata Angélique Manga … pour le pouvoir et l’ogre politique, l’opposant Ousmane Sonko qu’il avait défié publiquement. Après quelques mois de militantisme, il a été conseillé d’aller militer dans son département de nativité, Goudomp. C’est ainsi qu’il a déposé ses baluchons dans ce département de la région de Sédhiou. Aux premières élections, les joutes territoriales, il permet à la coalition de rafler la mise face à l’opposition qui a pris sa revanche lors des législatives.



Selon des informations de Dakaractu, Doudou Kâ encore serait son blocage naturel à Ziguinchor où il lui mènerait une lutte ardue car Doudou voulait contrôler le département. C’est ainsi qu’il a migré vers Goudomp qu’il a récupérer en quelques mois de meeting. Désormais, il est l’homme fort de la capitale du Balantacounda.



En tout état de cause, malgré l’arbitrage du président de la République qui les a séparés en envoyant le Sg de la S2D à la SAPCO qui est sous tutelle du ministère du Tourisme, le combat des éléphants risque de continuer dans d’autres cieux car tous les deux sont de jeunes politiques engagés et déterminés à imposer leurs empreintes pour se faire une belle image et sortir la tête de l’eau mais aussi pour se faire remarquer.