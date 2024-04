Ministère des Sports : Khady Diène Gaye a choisi son homme de confiance...

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture a un nouveau visage avec l'arrivée de Khady Diène Gaye. La mise en place de son "équipe de choc" est en cours. Ainsi, Le Quotidien a appris hier la première nomination, marquant le retour d'El Hadji Tanor Gning aux affaires. L'inspecteur de l'Éducation populaire de la Jeunesse et des Sports (Epjs) est désigné comme directeur de Cabinet de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Ayant déjà occupé ce poste sous l'ancien ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, M. Gning devient ainsi le bras droit de Mme Khady Diène Gaye. Deux autres nominations ont été annoncées. Mme Siré Sané, assistante de direction, devient la Secrétaire particulière de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Quant à Mme Aimée Marie Sarr Coly, assistante de direction, elle devient l'assistante du nouveau directeur de Cabinet. Il convient de noter que Tanor Gning occupait précédemment le poste de directeur adjoint de la Télévision du Sénégal.