Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diemé et le ministre Déthié Fall ont sacrifié au rituel républicain : la passation de service concernant les Infrastructures.



Sous la supervision d’un inspecteur général d’État, le ministre Yankhoba Diemé a transmis les dossiers de toutes les directions du volet « infrastructures » à Déthié Fall et dans un esprit collaboratif.







Les structures qui vont désormais rejoindre le portefeuille du nouveau Ministère des Infrastructures sont :



- La Direction générale des Infrastructures routières et du Désenclavement (DGIRD) avec ses directions techniques, qui ont œuvré à la planification, au suivi et à la régulation des infrastructures routières, contribuant notamment à renforcer la continuité territoriale et le désenclavement.







- La Direction des Infrastructures aéroportuaires (DIA), qui a assuré la mise en œuvre de la politique nationale de développement aéroportuaire.



- La Direction des Infrastructures Ferroviaires



- L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), cheville ouvrière dans la réalisation, l’entretien et la gestion du réseau routier.







- Le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), dont le rôle déterminant reste la mobilisation des financements pour la préservation de notre patrimoine routier.



- Le Laboratoire national de Référence du Bâtiment et des Travaux publics (LNR-BTP), garant de la qualité et de la sécurité de nos infrastructures.







- Le Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux publics (CFPTP), dont la mission de formation constitue un levier de renforcement des capacités techniques du secteur, va aussi être sous la tutelle du ministère des Infrastructures de même que « les Divisions régionales des Infrastructures ».

