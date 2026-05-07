Litige foncier à Thiénaba : Vive tension lors d'une opération de terrassement...

Une opération de terrassement d'un champ a failli virer aujourd'hui au drame à Thiénaba. Et n'eût été l'intervention rapide des forces de l'ordre, la situation aurait sans doute connu une tournure fâcheuse, dans la mesure où des membres d'une famille, propriétaires du champ en question, ont barré la route à l'engin (caterpillar) mobilisé pour procéder au terrassement.
Face à la presse, ladite famille a indexé un projet machiavélique visant à s'adjuger de force un bien appartenant à autrui.
Heureusement, l'opération de terrassement a été très vite suspendue, bien qu'une bonne partie du champ ait été complètement détruite avant l'arrivée des propriétaires.
Ces derniers ont ainsi interpellé les autorités étatiques afin que les services compétents soient dépêchés sur place en vue de régler ce problème avant que l'irréparable ne s'y produise...
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