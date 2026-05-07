Litige foncier à Thiénaba : Vive tension lors d'une opération de terrassement...

Face à la presse, ladite famille a indexé un projet machiavélique visant à s'adjuger de force un bien appartenant à autrui.

Heureusement, l'opération de terrassement a été très vite suspendue, bien qu'une bonne partie du champ ait été complètement détruite avant l'arrivée des propriétaires.

Ces derniers ont ainsi interpellé les autorités étatiques afin que les services compétents soient dépêchés sur place en vue de régler ce problème avant que l'irréparable ne s'y produise...