Ministère de l'agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire : Le projet de budget arrêté à 268 408 535 578 FCfa

Le marathon budgétaire se poursuit toujours à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui c’est au tour du ministre de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, de défendre son projet de budget 2023 devant les parlementaires.



Pour cette année, au titre de l'exercice 2023, le projet de budget du Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Sécurité alimentaire est arrêté à 268 408 535 578 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et à 187 630 633 780 FCFA en crédits de paiement (CP). Les travaux ont commencé depuis ce matin. Les députés se penchent déjà sur l’examen du projet de budget soumis à leur appréciation…