Mines et géologie : la RSE, les fonds de dotation et la réhabilitation des sites miniers au menu d’un panel du HCCT.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a été soumis ce 22 juin, à un exercice d’audition sur le secteur qu’il pilote devant les conseillers du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct). La rencontre avec les conseillers s’inscrit dans le cadre de la 2ème session ordinaire de l’année 2023 sur le thème « Ressources naturelles et gouvernance des territoires. » L’objectif visait à faire l’état des lieux et l’analyse des tendances des ressources naturelles non renouvelables. L’exploitation des minerais et très prochainement des hydrocarbures interroge l’état de préparation ou d’imprégnation des collectivités territoriales concernées. Si la découverte de gisement de gaz, de pétrole ou d’or représente une opportunité majeure pour l’économie nationale, elle soulève néanmoins un certain nombre de questions au regard de l’environnement stricto sensu, des sociétés locales et de leurs organisations. Dans son face-à-face avec les conseillers, le ministre Oumar Sarr a fait un tour d’horizon du secteur des mines et de la géologie en accordant une attention particulière sur les avancées faites notamment dans l’encadrement juridique et les efforts pour une meilleure considération des collectivités dans l’exploitation des ressources naturelles. La Responsabilité sociétale d’entreprise, les fonds destinés aux collectivités, la réhabilitation des sites miniers, la gestion des carrières, la gestion foncière entre autres thèmes abordés ont été passés au peigne fin par l’autorité.



Le ministre a toutefois donné des garanties sur le travail qui est en train d’être fait dans le secteur pour que tous les acteurs qui s’activent autour puissent tirer profit des avantages qu’offre l’exploitation des ressources naturelles.