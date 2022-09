Mimi Touré largue ses bombes : « Il est difficile de supporter cette injustice…Pour l’élection du président de l’assemblée, aucune valeur n’a été mise en avant. C’est un choix subjectif et beau-familial… »

Elle a débarqué dans l’hémicycle, souriante, joyeuse, attendant un début d’installation dans le calme, la sérénité, mais surtout habitée par l'espoir de voir la bonne personne au perchoir pour diriger cette 14e législature.



D’ailleurs, faudrait-il le préciser, après l’annonce des noms des candidats retenus pour le vote dont Amadou Mame Diop, les premiers signes d’un désaccord ont commencé à se faire remarquer sur le visage de la tête de liste de Benno à la dernière élection législative. Quelques minutes plus tard avant l’éclatement même des incidents entre députés, Aminata Touré s’est retirée de l’assemblée, frustrée. Elle n’a pas hésité une seule fois à s’indigner sur le dénouement de cette situation. « J'ai passé ma vie à lutter contre l'injustice, j'en ai subi pas mal dans mon compagnonnage avec Macky Sall, mais là, c'est celle de trop », cette phase qui a rejoint ses premiers mots qu’elle a postés en même temps que le changement de photos de son profil Facebook, confirme que Mimi est bien arrivé déçue.



Dans un entretien accordé aux confrères du journal l’Observateur, l’ancien ministre Aminata Touré rejette ce choix du président de l’assemblée nationale nouvellement élu. « Cette injustice qui privilégie les liens familiaux par dessus le mérite militant, ce n'est plus tolérable », considère l’ancienne ministre. Mais plus loin, elle déverse sa bile sur les considérations familiales qui, selon elle sont visibles dans ce choix: « Il est clair et établi que le choix est strictement familial, c'est connu de tous. La politique, ce n'est pas du servage où certains, forts de leur appartenance familiale, attendent que les autres travaillent pour eux », expose encore la parlementaire dans les colonnes du journal de nos confrères.



Malgré cette indignation et ces regrets en dépit de tous les efforts fournis durant la dernière élection législative, Aminata Touré, dans cet entretien, persiste et signe qu’elle ne participera pas à des actions qui encouragent l'injustice. « Je continuerai à me batte contre cette injustice et l’iniquité ». Pour être très claire, Mimi rappelle n’avoir pas participé au vote, car elle estime qu’elle ne le fera pas pour le candidat du Président. « C’est un choix injuste, subjectif et beau-familial. Ce n'est pas l'exemple à servir à notre jeunesse, il faut réhabiliter le mérite, car tout le monde n'est pas gendre ou beau-cousin du Président », assume-t-elle.



Mimi Touré rappelle avoir accompli sa mission. « Je me suis donnée à fond pour la coalition même si elle montre une frustration qu’elle estime bien justifiée. « Ma responsabilité a été de me battre pour ma coalition et je l'ai fait avec engagement et je l'ai fait », assène t-elle en réitérant son engagement à maintenir et accomplir sa mission parlementaire, mais aussi, interpelle au cours de cette interview, le président à revoir son entourage.