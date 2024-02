Mimi Touré à Macky Sall : « La mort intolérable de ces jeunes doit cesser…. Arrête de jouer avec le temps! »

L’ancienne ministre s’en est pris au chef de l'Etat, Macky Sall, dans un post X (ex Twitter), où elle exige que justice soit rendue aux victimes qui ont perdu la vie durant ces manifestations.



« Avec une grande tristesse, je m’incline devant la mémoire de l’étudiant Prospère Célestin Senghor, 4ème mort enregistrée suite aux manifestations contre le report illégal de l’élection présidentielle du 25 février par le président Macky Sall.

La mort intolérable de ces jeunes doit cesser et justice devra leur être rendue. Que le président Macky Sall arrête de jouer avec le temps et exécute la décision du Conseil Constitutionnel en organisant sans délai l’élection présidentielle car après le 02 avril, Macky Sall ne sera plus président du Sénégal », a-t-elle écrit...