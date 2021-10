Mimi Touré : « Les africains doivent croire en eux-même et créer ensemble les conditions de leur indépendance économique et sociale »

La World Policy Conference qui rassemble tous les deux ans, décideurs, chercheurs et dirigeants de grandes entreprises tient sa 14ème édition à Abu Dhabi après le report de 2020 imposé par la pandémie Covid 19.



Participant à un panel animé par l’ancien Premier ministre du Bénin Lionel Zinsou, Aminata Touré, ancien Presidente du CESE a demandé les excuses de la part de ceux qui au début de la pandémie, annonçaient des millions de morts en Afrique.



Selon elle, c’est parce que l’Afrique reste largement sous-estimée et jugée comme peu capable de relever les défis qui se présente à elle. Mimi Touré a exhorté les africains, leaders comme citoyens, à résolument croire en eux-mêmes comme ils l’ont fait durant les longs mois où ce fut du chacun pour soi.



L’Afrique, dit-elle, a été résiliente malgré l’impact économique très dur sur les populations; aussi les pays africains doivent travailler à accomplir rapidement les conditions de leur propre indépendance économique et sociale, la priorité étant, selon elle, l’indépendance sanitaire et pharmaceutique.



Mimi Touré a également fait le plaidoyer pour l’industrialisation urgente du continent qui continue à importer des produits qui peuvent être fabriqués sur le continent, ce qui créerait les emplois si nécessaires à sa population jeune.



Selon Mimi Touré toujours, l’Afrique doit envisager l’avenir avec optimisme pour peu qu’elle fasse preuve d’audace et de détermination. Il est noté la présence à l’événement, du Président Kagamé, des Premiers ministres en exercice ivoirien et albanais ainsi que de nombreux ministres venant des quatre coins du monde...