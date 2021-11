Migration irrégulière : Le Sénégal lance les activités du comité interministériel pour lutter contre le fléau.

Le ministre de l’intérieur, Félix Antoin Diome, et le secrétaire d’État chargé des sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, ont présidé ce matin la cérémonie de lancement officiel des activités du Comité interministériel de lutte contre la migration clandestine (CILEC).



Cela en vue de trouver des solutions pour l’éradication de ce phénomène devenu un fléau mondial, avec une nouvelle approche inclusive s’articulant autour d’une stratégie multisectorielle et multi-acteurs, qui fait le pari de mobiliser les services de l’État, les communautés et les partenaires au développement.



Ainsi, ce comité participera à la prévention des départs dans les endroits présentés comme sites de départ, mais aussi coordonner les actions des différents acteurs évoluant dans le domaine, entre autres…