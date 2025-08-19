Migration irrégulière – 31 candidats arrêtés à Saly par la Brigade de Recherches de Mbour

La Brigade de Recherches de Mbour, appuyée par un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a procédé, le dimanche 17 août 2025 vers 19 heures, à une vaste opération de lutte contre la migration irrégulière.



Suite à un renseignement indiquant un départ imminent de migrants clandestins, les gendarmes ont mené une intervention ciblée à Saly Résidence, dans la commune de Saly.



Bilan : 31 individus interpellés, originaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, regroupés pour tenter de rallier l’Europe par voie maritime.



La répartition est la suivante :

• 05 Sénégalais

• 07 Ivoiriens

• 14 Guinéens, dont 06 jeunes filles et un enfant de 4 ans

• 04 Camerounais

• 01 Togolais