Midadi Thioune (fils de Cheikh Béthio) attaque : « Ce serait suicidaire de confier ce pays à un aventurier »

Président du mouvement « Deugueul Emergence ak Macky » (DEM) et non moins fils du Guide spirituel des Thiantacônes, Serigne Saliou Thioune, plus connu sous le sobriquet de Midadi n'a pas manqué de pester contre l'importance qui est accordée à certains candidats à la Présidentielle alors qu'ils n'ont, selon lui, aucun vécu politique conséquent. « Quand un candidat fait du mensonge son argumentaire, de l'insulte déguisée son jeu favori et qu'il peine à justifier ses avoirs financiers quant à leur caractère licite et au dessus de tout soupçon, que nul ne soit en mesure de l'identifier culturellement parmi les millions de Sénégalais, c'est qu'il y a lieu de faire attention à cet homme. Le Sénégal ne mérite pas un leader de cette catégorie! »



Renouvelant son engagement dans la mouvance présidentielle Midadi déclare : « Le président Macky Sall travaille pour l’émergence du pays. Nous le soutenons et laisserons aucune personne mue par la mauvaise foi ou la volonté de détruire, nous distraire. Toutes ces formes de diversions, resteront vaines. Nous allons envahir le terrain comme nous faisons déjà depuis longtemps et nous allons nous battre pour un second mandat de Macky Sall. Les aventuriers n’ont qu’à aller voir ailleurs »



Invitant les Sénégalais à suivre son doigt, Serigne Saliou Thioune Midadi souhaitera que le Sénégal soit laissée entre des mains propres, expertes et courageuses. Pour lui, il faudra éviter de changer pour changer.

« Je n’attends rien personnellement du Président Macky Sall, mais je reste convaincu que la stabilité de notre pays est liée politiquement à la silhouette... »