Micro-Trottoir / Port du masque dans certains lieux : Les avis controversés des citoyens sénégalais...

Vendredi dernier, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye avait lancé un appel fort aux sénégalais, pour qu'ils sachent que la pandémie à coronavirus est toujours là et fait des ravages. Ainsi, il avait-il fait savoir que les mesures devront être corsées avec effet immédiat.



Parmi ces mesures figurait le port obligatoire du masque dans certains lieux recevant du public comme les services de l'administration et du privé, dans les transports, et dans les lieux de commerce.

Le ministre ira même jusqu'à dire que toute violation de ces interdits sera confrontée à des sanctions pénales pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement.

Au cours de ce micro-trottoir, nous avons pu avoir divers avis relatifs au port du masque, mais surtout, sur "son obligation dans certains milieux qui peuvent, ne pas être favorables à la propagation". Le constat est certains hommes de tenue exigent parfois que les citoyens mettent leurs masques en marchant seuls dans la rue, et parfois ils arrêtent même des véhicules, avec une personne seule à bord, pour l’enjoindre de porter le masque.



Il faut rappeler que lors de son dernier point de presse, le ministre de l'intérieur, suite à une interpellation sur la question, a donné une réponse claire. "Pour l'instant, nous n'avons pas retenu que, dès que l’on sort de chez soi, on porte un masque. Certains même se demandent est-ce qu'il est pertinent de porter un masque quand on fait du sport, ou quand on est seul. Toutefois, les médecins ont est des avis tranchés. Ce qui est par contre obligatoire, c'est le port du masque dans les lieux où un monde important se trouve", avait déclaré le ministre Aly Ngouille Ndiaye.



Après avoir interpellé les sénégalais sur la question, certains pensent que c'est une bonne option pour les forces de l'ordre que d'inviter les gens à porter en permanence le masque et à ne pas se relâcher face au virus. En revanche, d'autres estiment que c'est tout simplement insensé de le porter seul dans la rue ou encore dans son véhicule...