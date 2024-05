Meurtre du vigile Assane Diop au marché Nguélaw de Thiès: les trois présumés meurtriers retracent le film de l'horreur

Le commissariat central de Thiès en charge de l'enquête du meurtre du vigile du nom de Assane Diop âgé d'une soixantaine d'années au marché Nguélaw de Médina Fall, a procédé, avec l'aide de la police scientifique, à la reconstitution des faits.



Arrêtés dans une autre affaire d'agression, les trois présumés meurtriers âgés entre 18 et 30 ans, qui avaient avoué devant les enquêteurs, avoir tué sauvagement le vieux Diop, ont été attraits sur les lieux du crime pour revenir sur le film de l'horreur.



Ainsi, les trois jeunes hommes ont expliqué du début à la fin les faits en insistant sur les différentes étapes ayant abouti à cet acte odieux. Devant la police technique et scientifique, l'un d'eux a avoué avoir donné un coup de pied au vieux et les deux autres sont venus en renfort pour maîtriser leur victime avant de l'égorger.



À Médina Fall, les populations ont pris d'assaut les lieux. Tenues un peu à l'écart par les forces de l'ordre, certaines d'entre elles criaient en chœur " à vie", " à vie".



Pour rappel, le défunt Assane Diop avait été sauvagement tué dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier 2024 au marché Nguélaw de Médina Fall. Il avait été égorgé par ses bourreaux et avait subi de multiples blessures sur le corps et la tête...