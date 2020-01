Meurtre du jeune américain/Aly Ngouille Ndiaye : « Cet acte ne restera pas impuni! »

Le ministre de l’intérieur était à la cérémonie officielle à la 40e édition de la Ziarra annuelle d’El Hadj Seydou Nourou Tall. Aly Ngouille Ndiaye qui s’exprimait sur la situation sociale, a notamment évoqué ce qui s’est passé à Kaolack avec l’assassinat du jeune Américain Mouhamed Cissé. « Je précise que ce qui s’est passé à Médina Baye est déplorable. Nous condamnons cet acte avec fermeté et précise que le gouvernement s’engage à traquer et à traduire en justice ces criminels », précise le ministre de l’intérieur devant Thierno Madani et Thierno Bachir Tall.



Aly Ngouille Ndiaye a également estimé que des mesures fermes seront prises pour les autres cas de violence dans certaines régions.



Pour terminer, le ministre de l'intérieur a confirmé l'engagement du président de la République à rénover la mosquée Omarienne dans un futur proche.