Meurtre de ses enfants et suicide : les raisons de la « folie » du Dr Falla Paye

Le Docteur Falla Paye, médecin-dentiste, a tué ses trois enfants avant de se donner la mort ce dimanche. Tout cela est arrivé en début d’après-midi à Sacré-Cœur, à l’entrée de la Cité Cœur Gorgui.



Dakaractu qui détient les raisons de cet acte désespéré revient aussi sur les circonstances de ce drame. En effet, en instance de divorce, le Docteur Paye n’était plus en odeur de sainteté avec son épouse. Aurait-il décidé de la faire payer en la privant de ses enfants? Avait-il perdu leur garde ? Nous ne saurions le dire, mais en tout état de cause, il les a conduits, deux filles et un garçon au cabinet de son frère, le Docteur Mbaye Paye sis à Sacré-Cœur 2, pour leur injecter une piqûre mortelle.



Pour le moment, le fluide qu’il leur a injecté nous est inconnu, mais cela a entraîné la mort immédiate des gamins. C’est ainsi qu’à son tour, le médecin s’est donné la mort. La Police sur place a procédé au constat d’usage avant que les sapeurs-pompiers n’emportent les corps.