Meurtre de Ndiaga Diouf : la Cour d’appel confirme la culpabilité de Barthélémy Dias, va-t-il perdre ses mandats d’élu du peuple ?

L’affaire aura duré dix (10) ans et neuf (9) mois pour livrer son verdict final. Elle remonte au mois de décembre 2011, alors que la mairie de Mermoz Sacré-Coeur avait été attaquée par des hommes du Parti démocratique sénégalais, alors au pouvoir.



L'un des assaillants, Ndiaga Diouf sera tué par balles suite à des échanges de tirs par armes à feu entre l’accusé Barthélémy Dias et les assaillants qu’il qualifiait de nervis du régime d’Abdoulaye Wade.



Condamné une première fois en 2017 pour coups mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d'arme, le maire de Mermoz Sacré-Coeur d’alors, Barthélémy Dias, avait écopé de deux (2) ans de prison dont six (6) mois ferme. Une peine couverte par une détention provisoire en 2012, au lendemain des faits. Barthélémy Dias fera appel de sa condamnation pour contester la sentence dans une audience ouverte le 2 mars 2022 devant la 3e chambre du tribunal correctionnel de Dakar. Le procès aura duré des heures avec cette fois-ci, la comparution du père de Ndiaga Diouf.







L’affaire a été vidée, ce 21 septembre, par un verdict qui confirme la peine de deux (2) ans d’emprisonnement dont six (6) mois ferme. La seule nouveauté dans ce jugement est la levée de la somme de 25 millions Fcfa à titre de dommages et intérêts retenue contre Barthélémy Dias lors de la première condamnation et qui devait être versée à la famille de Ndiaga Diouf. Celle-ci réclamait 150 millions Fcfa, mais sera tout simplement déboutée.







L’accusé, Barthélémy Dias n’a pas pu effectuer le déplacement au palais de justice où il devait être fortement accompagné par ses collègues députés de la coalition Yewwi Askan Wi, mais le verdict est tombé plus tôt que prévu alors que ces derniers s’organisaient à gagner le palais de justice de Dakar.







Élu maire de Dakar, au soir des élections locales du 23 janvier 2022, puis député le 31 juillet dernier, Barthélémy Dias pourrait voir ses mandats d’élu entaché à cause de sa condamnation. Un de ses conseils, en l’occurrence Me Khoureychi Ba a qualifié le mandat de député de son client de « mis en péril ». Va-t-il le perdre ? Qu’en sera-t-il de son mandat de maire de la ville de Dakar ? Les jours qui vont suivre nous édifieront…