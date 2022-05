Meurtre de Fatou K. Gueye à Pikine: Sa maman inconsolable, exige une punition sévère des auteurs

A Pikine hier, les populations n’ont pas pu fermer l’œil suite au drame qui est survenu dans le quartier Rue 10 en face de l’école 5. La jeune femme, Fatou Kiné Gueye âgée de 32 ans a été retrouvée morte dans son lieu de travail, une boutique où des transactions de transfert d’argent se faisaient. La victime aurait été emportée après avoir reçu des des coups de couteaux au niveau du ventre et à la cuisse gauche.





Un acte déplorable pour tous les riverains de Rue 10 qui ne connaissaient que d’elle, de la discrétion et du respect de son travail. Ce samedi, c’est la consternation chez elle aux parcelles assainies où on a trouvé sa famille déboussolée. Sa mère, en larmes, raconte sa défunte fille et demande que justice soit faite dans toute sa rigueur.