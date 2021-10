Meurtre de Baye Ngalgou Ndiaye à Ouest Foire : Les riverains retracent le film de l'horreur

Un jeune homme identifié plus tard sous le nom de Baye Ngalgou Ndiaye a été poignardé mortellement dans la soirée du vendredi à samedi vers les coups de 22 heures.

Le neveu de Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a payé de sa vie un différend qui l'opposait à un autre automobiliste. En effet, selon les témoignages, "Baye Ngalgou appelé familièrement Baye Ngalla, se disputait la priorité avec un autre chauffeur. Ce dernier énervé a sorti un grand couteau avant de le poignarder à deux reprises. Il s'est tout de suite affalé devant sa voiture avant de se vider de son sang devant une foule médusée, jusqu'à rendre l'âme", raconte Adama Diop, un de ses oncles.

Les gendarmes arrivés plus tard avaient du mal à contenir une foule surexcitée et des parents en colère. Après son forfait, le présumé meurtrier est remonté dans sa voiture avant de filer à toute vitesse. Le corps sans vie a été transporté par les sapeurs pompiers. La population quant à elle, a décrié l'insécurité qui règne à Ouest Foire. " C'est le résultat de l'insécurité totale qui règne dans ce quartier. On a alerté plusieurs fois les autorités sur l'insécurité qui règne ici, mais rien n'a été fait jusque-là. Nous réclamons une brigade car celle de la Foire ne peut pas couvrir Ouest Foire", lance Moustapha Niang, délégué de quartier à Ouest Foire...