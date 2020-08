Meurtre à Tivaouane : Les témoignages de l'oncle du défunt mort par pendaison.

Dès la tombée de la nouvelle, les riverains ont pris d'assaut le lieu du drame dans lequel, Cheikh Fall âgé entre 20 et 30 ans a été retrouvé mort sur sa terrasse, une corde au cou. Pire, sa dame Penda Bâ et sa petite fille ont été retrouvées mortes. Deux autres de ses enfants n'ont pas subi le même sort. Son oncle, Youssou Diop et certaines voisines l'ont peint comme un homme très gentil, sans façon. Il était souvent accompagné de sa défunte fille avec qui il ne se séparait presque jamais.

Hier nuit, nous renseigne-t-on, Cheikh Fall s'est rendu à la station EDK, pour raccompagner sa dame qui y travaillait. C'est tôt ce matin que les voisins se sont réveillés, impuissants face à cette terrible scène : le corps de Cheikh Fall retrouvé avec une corde au cou. Les corps sans vie ont été acheminés à Dakar pour les besoins de l'autopsie par la police scientifique. Une enquête a été ouverte par les limiers du commissariat de Tivaouane...