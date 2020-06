Meurtre à Thiès : M.Diop plante un couteau à son ami Abdou Ndong (42 ans) qui se vide de son sang avant de mourir.

Le décès tragique d'un gardien d'espace agricole, Abdou Ndong âgé de 42 ans alimente presque toutes les discussions au village de Peycouck Sérère. Le drame fait suite à une bagarre entre M.Diop qui fréquentait les champs de Peycouck Sérère à hauteur de Ensa et un de ses amis. C'est en effet, hier que le drame s'est produit alors que les deux amis se trouvaient dans l'espace agricole que gardait la victime.



Selon notre source, les deux amis qui fréquentaient un bar du coin avaient l'habitude de se chamailler pour moins que rien.



Seulement, aux yeux de son bourreau, c'en était devenu trop, et hier aux environs de 15 heures le présumé meurtrier est passé à l'acte. M. Diop profita de ce dernier accrochage avec son ami pour lui planter un couteau au cou. La carotide tranchée, Abdou Ndong se videra de son sang avant de rendre l'âme sous les yeux médusés des témoins.



Alertés, les éléments de la 21ème compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers ont transporté le corps sans vie à la morgue du centre hospitalier régional de Thiès. Le présumé meurtrier a été épinglé et placé en garde à vue au commissariat du 1er Arrondissement. Une enquête est ouverte...