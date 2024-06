Meurtre à Mékhé : La femme N. Faye risque 20 ans de prison

La cause, elle est accusée de meurtre de sa femme de ménage, à coups de bâton, selon le journal « Enquête ».



A. Cissé âgée de 17 an, a été recrutée par la dame de 44 ans comme femme de ménage. Le meurtre à lieu à Ngaye Mékhé. Elle risque 20 ans de prison si l'on suit le réquisitoire du parquet.



Selon le journal qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi 27 juin 2024 qui a repris les éléments de la brigade de gendarmerie de Mékhé, le corps de la victime présentait des lésions aux avant-bras, à l’oreille gauche, à la lèvre inférieure ainsi que des enflures.



Le jour du procès, la mise en cause a nié les faits et argue que la victime aurait chuté en descendant des escaliers et s’est fracturée le crâne. Elle admet avoir plusieurs fois frappé la jeune fille sur la terrasse lors d’une altercation où la victime aurait chuté. Une version racontée selon le journal, bien plus tard...