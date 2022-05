Meurtre Kiné GAYE : les précisions de la Police sur l’enquête

Le meurtre de Kiné Gaye, la gérante de multiservices à la Pikine Rue 10 a mis tout le Sénégal en émoi. D’autant plus que c’est son collègue de travail qui est le 1er suspect dans cette affaire. Selon le communiqué de la police nationale en effet, l’enquête a permis d’avoir comme suspect son collègue à l’Entreprise Mansour Sy (EMS). Aussi, des objets, en lien avec le crime, ont-ils été découverts chez le suspect et placés sous scellé.

Le certificat de genre de mort selon la même source renseigne que la défunte Kiné GAYE est décédée à la suite « de coups et blessures par arme blanche ». En effet les éléments du commissariat de Pikine, renforcés par la Sureté urbaine, avec l’assistance de la Division technique et scientifique, ont procédé aux premières constatations, à l’issue desquelles, il a été dénombré plusieurs blessures sur le corps de la victime.

La Police nationale, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, présente ses sincères condoléances à la famille de la victime, conclut la note.