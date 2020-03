Mesures spécifiques du Président pour le secteur de l'hôtellerie / Mamadou Racine Sy approuve et s'engage.

Quelques jours après avoir exprimé, en sa qualité de Président des Organisations Patronales des Industries Touristiques au Sénégal, ses inquiétudes liées aux désagréments causés par le covid19, Mamadou Racine Sy, estime désormais avoir été satisfait, à tous les niveaux, par le Chef de l'État au vu des mesures générales et spécifiques annoncées à l'endroit des entreprises et du secteur de l'hôtellerie, particulièrement. Des mesures contenues dans son adresse à la Nation de lundi.



Pourtant, les hôteliers en étaient jusqu'à souhaiter saisir les autorités pour la fermeture des hôtels sur toute l'étendue du Sénégal, suite aux décisions prises par le Président de la République d'interdire les rassemblements et suspendre certaines dessertes aériennes en direction ou en provenance des pays les plus touchés.



Au téléphone de Dakaractu, l'homme d'affaires salue particulièrement l'engagement du Chef de l'État d'amortir le choc que le secteur ne pouvait s'empêcher de ressentir face à la pandémie. " Au titre des mesures générales, il a décidé d'accorder une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards. Et, s’agissant des mesures spécifiques, ces mesures bénéficieront aux secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19, en particulier l’hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Et là, je ne fais que reprendre ses mots".



Mamadou Racine Sy de se réjouir aussi de la décision du Chef de l'État de confiner les personnes en contact avec la maladie dans des réceptifs hôteliers par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale. "Nous lui assurons notre totale collaboration. Nous estimons que l'heure est au sacrifice et à la solidarité. Et j'invite tous les Sénégalais à suivre les recommandations du Président de la République pour que cette maladie soit dominée et éradiquée... "