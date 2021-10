Mercato : l’attaquant sénégalais Mbaye Niang (26 ans) décline sa mission à Bordeaux.

Mbaye Niang affiche ses ambitions ! En difficulté au Stade Rennais, qui ne comptait clairement plus sur lui, l’attaquant de 26 ans a décidé de quitter la Bretagne pour déménager un peu plus au sud et au soleil, à Bordeaux. Les Girondins, qui attendaient avec impatience l’arrivée d’un numéro 9, ont décidé de miser sur le Lion de la Téranga pour renforcer un secteur offensif encore défaillant. Malgré la fin de son aventure compliquée en Bretagne, Mbaye Niang l’assure, il n’est pas rancunier.



« Ça aurait pu mieux se finir avec Rennes, mais on n’est pas fâché. C’est un club qui m’a marqué. Je retiens le positif. C’est un club qui m’a beaucoup apporté », a-t-il lâché lors de sa présentation à la presse. Il faut dire que Mbaye Niang a tout connu avec le Stade Rennais : la Ligue 1, la Ligue Europa, la Ligue des Champions… Avec 30 buts en 92 apparitions toutes compétitions avec Rennes, Niang a tout de même marqué les supporters rouge-et-noir. Mais désormais, la page rennaise est tournée et Niang arrive en « toute modestie » du côté de Bordeaux. Malgré son état physique -il est hors de forme-, l’ancien de Caen ou de Montpellier a un objectif clair et net : « relancer sa carrière et apporter ses qualités. »



« C'est une grosse opportunité que m'a donnée le club. Je vais essayer d'apporter du caractère. Je vais petit à petit faire ma place au sein du groupe et c'est le terrain qui dictera les choses ». Ses qualités, les Girondins de Bordeaux en auront bien besoin. En effet, avec le club au scapulaire, Mbaye va se battre jusqu’à la fin de la saison pour le maintien. Toutefois, il faudra d’abord faire table rase du passé pour écrire une nouvelle histoire et tout a commencé cet été avec l’arrivée du coach bosniaque Vladimir Petkovic !



D’après les paris sportifs sur la Ligue 1 de cette année, Bordeaux fait clairement partie des équipes susceptibles de descendre ou de lutter toute l’année pour le maintien. Actuellement 16ème de Ligue 1 avec 7 petits points (1 victoire, 4 nuls et 3 défaites), Bordeaux va devoir se ressaisir pour éviter une nouvelle saison galère, comme l’année précédente.