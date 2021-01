Mercato hivernal : Ses dossiers des lions déjà ouverts chez les cadors européens.

Mbaye Niang : un retour en Italie plus qu'envisageable !







À quelques jours de la fin du mercato hivernal, le Stade Rennais pourrait perdre un de ses attaquants de pointe. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Stade Rennais, l’avenir du Sénégalais avec le club Breton semble prendre une autre tournure. Genoa et Udinese sont aux trousses de l’attaquant. Pourtant en décembre, un départ était exclu pour Niang qui voulait à tout prix reconquérir le cœur des rouges et noirs. Mais la situation du joueur ne s’est pas améliorée depuis le début de la saison.







D’ailleurs il n’a disputé que 9 matches cette saison pour 1 but. Ainsi d’après les informations relayées par Sky Italia, l'actuel 15eme de la Série A est en train de concocter un plan pour s’offrir l’attaquant international de 26 ans. Une formation que le Rennais connaît déjà. Il avait été prêté par l'AC Milan au club de Davide Ballardini lors de seconde partie de la saison 2014-2015. Il s’en est bien tiré d’ailleurs avec 14 matches dont 12 comme titulaire et 5 buts pour la saison. Cependant, le Genoa n’est pas le seul club italien à s’intéresser au talent de Mbaye Niang. Le club marqué par l’italien Antonio DI Natale avec ses 227 réalisations, surveille également l’attaquant sénégalais.







Mbaye Diagne : accord trouvé avec West Brom !







On pourrait le surnommer le « pigeon voyageur ». En effet depuis le début de sa carrière comme joueur professionnel, il a presque fait tous les grands championnats du monde. Après la France, la Belgique, l’Arabie saoudite, la Hongrie, la Chine et la Turquie, il est sur le point de changer de tunique pour un autre club. Cette fois si c’est en Premier League. D’après la presse anglaise, Galatasaray et West Brom ont trouvé des accords. Le champion de Turquie avec ses 9 buts en 15 apparitions va rejoindre la Premier League pour le reste de la saison. Selon Sky Sport, les deux clubs ont conclu un accord pour un prêt de 6 mois assorti d’une option d’achat. Un renfort de taille pour les throstles qui sont à la 19ème place.







Pape Abou Cissé : vers un retour en France







Parmi ces joueurs sénégalais qui ont du mal à faire grimper leurs résultats au miCoach SPEED CELL (dispositif capable de calculer la vitesse moyenne et maximale, la distance parcourue du joueur), figure l’ancien d’AS Pikine Papa Abou Cissé. Le champion grec en titre et vainqueur de la coupe nationale peine à s’imposer comme titulaire au niveau de la formation grecque. Une occasion saisie par les Stéphanois. D’après le média français « Téléfoot », Saint-Etienne a trouvé un accord avec Olympiacos pour une arrivée de Pape Abou Cissé cet hiver dans le cadre d’un prêt acté d’une option d’achat de 13 millions d'euros.







Boulaye Dia : Le buteur qui fait rêver !







Des prétendants il n’en manque pas. Le deuxième meilleur buteur du championnat français avec ses 12 réalisations cette saison continue de faire des émules au niveau des grands championnats européens. Le profil du jeune joueur de 24 ans a fait sa première victime du côté de la Premier League anglaise. Les Hammers avaient même proposé une offre au stade de Reims pour chiper leur buteur. Mais la somme proposée par le club de David Moyes est jugée inférieure à la somme de 15 millions d’euro fixée par le club.







Le nombre de buts du sénégalais ne passe pas aussi inaperçu au championnat italien de football (Serie A). Trois clubs italiens se sont positionnés pour Boulaye. Il y a le Torino mais surtout l’AC Milan et Naples. Malgré que ses deux grands clubs italiens sont entrés dans la course, seront-ils en mesure de débourser la somme demandée par le club de Bernard Joannin?