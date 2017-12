Mercato : deux clubs jettent leur dévolu sur Patrice Evra !

Lors de son arrivée à l’OM, Patrice Evra confiait à son auditoire qu’il aimait aller au feu, et révélait son attirance pour les contextes bouillants. Mais à force de jouer avec le feu, l’international français a fini par se brûler à Marseille où son aventure s’est achevée prématurément par une résiliation de contrat à l’amiable. A 36 ans, le latéral gauche ne souhaite pas tirer un trait sur sa carrière et rêve d’un nouveau challenge histoire de terminer sur une bonne note.

Dans son édition du jour, l’Equipe révèle ainsi que plusieurs clubs se bousculeraient au portillon pour l’accueillir. Et c’est en Turquie que l’ancien mancunien posséderait une belle cote de popularité. Ainsi, Galatasaray songerait sérieusement à accueillir celui qui était devenu indésirable à Marseille après son coup de pieds sur un supporter à Guimaraes. En interne, un certain Bafétimbi Gomis constituerait un argument de poids dans ce dossier. Mais un autre club stambouliote s’est aussi manifesté récemment : Fenerbahçe.

Une équipe où le principal protagoniste ne manque pas d’alliés puisqu’il a déjà évolué avec Robin Van Persie à Manchester United mais aussi avec Mathieu Valbuena en équipe de France. A ce jour, la Turquie demeure donc une piste extrêmement sérieuse pour Patrice Evra. Reste à savoir désormais si les deux clubs cités passeront à l’action, et surtout si ces derniers seront prêts à prendre le risque de relancer un joueur dont l’image fut écornée depuis ses frasques phocéennes...