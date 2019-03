Mercato / Zidane et le Real Madrid pensent toujours à Sadio Mané

Le marché des transferts va connaître un été agité. Avec une saison en passe de se terminer sans aucun titre, le Real Madrid est bien décidé à mettre les gros moyens pour renouveler son effectif et retrouver les sommets.

Zinedine Zidane a obtenu une enveloppe énorme (entre 300 et 350 M€) pour mettre à bien son projet et il aurait en tête de faire venir Sadio Mané. Selon France Football, l’attaquant sénégalais de Liverpool est à nouveau dans le viseur du triple champion d’Europe en titre. L’été dernier déjà, le Real Madrid a pensé à lui pour renforcer son attaque.