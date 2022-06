Mercato : Zidane au PSG, ça brûle !

Alors que la rumeur Zinedine Zidane enfle à nouveau à Paris ces dernières heures (lire l'article), Europe 1 lâche une véritable bombe ce vendredi. Selon les informations de la radio française, un accord de principe a été trouvé entre le Français et le Paris Saint-Germain pour que l'ancien entraîneur du Real Madrid débarque sur le banc du club de la capitale cet été !



« Zinédine Zidane, est en chemin, voire se trouve déjà apparemment au Qatar, pour régler les derniers détails de ce contrat, qui n'est pas encore signé, et qui n'est pas encore officiel» , précisent nos confrères, qui assurent détenir des informations de deux sources «catégoriques».



Encore plusieurs jours à patienter ?



De son côté, RMC Sport explique qu'il y a des discussions et qu'un accord est proche. Les sources internes au club interrogées par la radio précisent bien qu'il n'y a encore rien de signé. «Alors que le départ de Pochettino n'est pas encore acté, les discussions devraient se poursuivent encore plusieurs jours avant une signature définitive du coach français», ajoutent nos confrères.



Si rien n'est encore définitif, Zidane n'a jamais semblé aussi proche du Paris SG ! Reste désormais à voir si les derniers points à régler ne viendront pas mettre un grain de sable dans la machine. Après la prolongation de Kylian Mbappé et la venue du nouveau conseiller sportif Luis Campos, officialisée ce vendredi, le champion de France frapperait un nouveau gros coup cet été en attirant «Zizou».