Mercato : Ten Hag prolonge à Manchester United, Ederson sur le départ…

Le technicien et entraîneur des Red Devils, Erik Ten Hag, a prolongé son contrat à Manchester United. Le manager néerlandais qui sort d’une saison extrêmement compliquée était pourtant sur la sellette entre ses résultats insuffisants et son management contesté.

Malgré tout, Ten Hag s'est engagé pour poursuivre son projet avec les Red Devils. « Il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les niveaux attendus de Man United, ce qui signifie un défi pour les titres anglais et européens", a-t-il déclaré.

Du côté des départs, le gardien de but brésilien Ederson pourrait quitter Manchester City cet été. Bien qu'étant un élément clé de l'équipe de Pep Guardiola, le portier envisagerait de nouvelles opportunités à la fin de la saison. Il y a déjà un intérêt de la part des clubs de la Pro League saoudienne, dont Al Nasr où évoluent déjà Sadio Mané et Cristiano Ronaldo.

Selon une source proche du joueur, joint par le journaliste Fabrizio Romano, « Ederson envisage des possibilités à la fin de la saison. Cela dépendra du joueur et des offres qui arriveront. Après 7 saisons passées à Manchester City, Ederson pourrait donc prendre un nouveau départ cet été, potentiellement vers l'Arabie Saoudite où le championnat attire de plus en plus de stars.