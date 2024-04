Mercato : Seny Dieng sur les tablettes d’un club de Premier League…

À quelques mois du mercato estival qui s’annonce mouvementé, le gardien de but de Middlesbrough se retrouve au centre des convoitises de plusieurs clubs anglais. Parmi ceux-ci on peut citer en première ligne Newcastle qui a une certaine histoire avec les sénégalais (Demba Bâ et Papiss Demba Cissé.)



Après une performance impressionnante avec 9 clean sheets en Championship (D2 anglaise), le joueur de 29 ans, qui est reconnu comme l'un des meilleurs à son poste, suscite un intérêt considérable sur le marché des transferts.



Depuis son arrivée à QPR l'été dernier, le gardien sénégalais, champion d'Afrique, s'est rapidement imposé comme le choix numéro un dans les cages de Middlesbrough. Ses performances exceptionnelles n'ont pas manqué d'attirer l'attention. Le mercato risque d’être très mouvementé.