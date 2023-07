Mercato : Sadio Mané a donné son accord pour signer avec Al Nassr de Cristiano Ronaldo…

Un an après son arrivée en provenance de Liverpool, l'ailier du Bayern Munich est proche de s'engager avec Al Nassr a informé L’Equipe. Après seulement une saison, 38 matches officiels et 12 buts avec le Bayern Munich, Sadio Mané (31 ans) devrait quitter la Bundesliga pour le championnat saoudien.



The Athletic a dévoilé cette piste, et, selon L’Equipe, le Sénégalais a accepté de rejoindre le club où évoluent Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Le transfert n'est pas encore conclu entièrement mais le joueur a donné son accord sur le principe.



Son passage en Allemagne n'aura pas été une réussite, après six saisons et une Ligue des champions à Liverpool (2018-2019). Le Bayern n'a rien fait pour le retenir, est pressé de se délester de son salaire (22 millions d’euros par an.)