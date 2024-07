Mercato : Quevilly-Rouen se sépare de Pape Ousmane Sakho !

Le club de Quevilly-Rouen Métropole (QRM) a annoncé la fin de sa collaboration avec l'ailier sénégalais Pape Ousmane Sakho (27 ans), d'un commun accord.



Dans son communiqué, le club a tenu à « exprimer sa gratitude envers Pape pour l'énergie qu'il a apportée et son engagement avec les professionnels. D'un commun accord avec QRM, notre souriant et virevoltant ailier quitte le club. Nous le remercions pour toute l'énergie qu'il nous a apportée, ainsi que son implication avec les pros. »



Après trois apparitions en Ligue 2 et une en Coupe de France la saison passée, POS quitte donc Quevilly-Rouen sur un gros échec pour sa première véritable aventure européenne, après son passage au SC Simba en Tanzanie.