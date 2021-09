Mercato : Pape Ndiaye Souaré rebondit à Charlton après un an sans club.

Disparu des terrains depuis plus d'un an, l'international sénégalais Pape Ndiaye Souaré peut enfin remettre ses crampons pour fouler cette fois-ci les pelouses de la troisième division anglaise. Libre de tout contrat, Souaré vient de s'engager pour une saison avec Charlton.



L’homme aux 22 sélections trouve ainsi l’occasion de rebondir dans ce club situé dans la banlieue de Londres, après son passage malheureux à Crystal Palace, et les deux saisons sans beaucoup jouer du côté de Troyes.