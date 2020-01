Mercato : Manchester United prêt à mettre plus de 60 millions de £ pour faire signer Kalidou Koulibaly...

Le nom de Koulibaly a également été lié à Tottenham et Arsenal, mais selon des informations en provenance d’Italie, Man United aurait pris les devants. Un accord aurait été même conclu pour faire signer le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly. On parle de plus de 60 millions de livres sterling.



Le joueur de 28 ans ne devrait pas rejoindre l'équipe avant l'été, mais sa présence donnerait un énorme coup de fouet à United, l'international sénégalais étant l'un des défenseurs les plus recherchés du football européen.



Le journaliste italien Fabio Santini a annoncé la nouvelle et s'exprimant dans l'émission télévisée Il Processo, il a déclaré : « Napoli vendra Kalidou Koulibaly à Manchester United pour un chiffre d'environ 70 à 75 millions d'euros. » Le transfert devrait être conclu en fin de saison, a-t-il précisé. Koulibaly est à Napoli depuis 2014, en provenance de Genk.