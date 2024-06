Mercato : Le Barcelonais Mikayil Ngor Faye proche du FC Porto

Selon le média Revelo, le défenseur central sénégalais Mikayil Ngor Faye, qui a signé pour le FC Barcelone il y a un an, est très proche de rejoindre le FC Porto, où Andoni Zubizarreta occupe le poste de directeur sportif.



Au cours des derniers mois de la saison, Mikayil Faye s'attendait à un "geste" du club catalan pour lui montrer qu'ils comptaient sur lui pour l'avenir. Son désir était de faire ses débuts avec l'équipe première en match officiel, mais cela ne s'est finalement pas produit.



Ces dernières semaines, Mikayil Ngor Faye est entré sur les tablettes de Porto et les Portugais sont désormais le club le mieux placé pour le recruter. Selon les sources de l'opération, le transfert est pratiquement bouclé et le prix sera de 15 millions d'euros.