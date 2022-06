Mercato : Accord Total entre Sadio Mané et le Bayern Munich pour un contrat de 3 ans…

Selon Rmc Sport, tout est bouclé pour le transfert de Sadio Mané (30 ans) de Liverpool au Bayern Munich. Selon la même source, le montant de la transaction pour l'attaquant sénégalais s'élèverait à environ 40 millions d'euros, bonus compris.



The Athletic précise que Mané va signer un contrat de trois ans et va passer sa visite médicale la semaine prochaine.