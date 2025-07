Menace d’incendier GFM : Ibrahima Guèye « Nay Leer » présente ses excuses, Bouba Ndour retire sa plainte

Dans une lettre de désistement, il est noté que Bouba Ndour, Directeur des programmes du Groupe Futurs Médias, a retiré sa plainte contre Ibrahima Guèye « Nay Leer ». Ce dernier a présenté ses excuses, informe l’avocat de Bouba, Me Baboucar Cissé.



Pour rappel, Ibrahima Guèye avait menacé d'attaquer et d'incendier GFM et ce, quitte à aller en prison. Il a présenté ses excuses et pris l'engagement de le faire en live, au vu et au su des sénégalais.