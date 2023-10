Méga-meeting Mbao : "La jeunesse, c'est vous le mandat de Amadou Ba," (Aïssata Tall Sall, BBY).

Lors du méga-meeting de confirmation initié par le maire de la commune de Mbao, Aïssata Tall Sall, ministre de la justice, garde des sceaux qui est venue représenter le Premier ministre avec une forte délégation composée de hauts responsables de l'Apr a appelé les leaders de la coalition BBY dans les départements de Pikine et Keur Massar à mobiliser dans l'unité comme un seul homme pour donner une victoire éclatante à Amadou Ba au soir du 25 Février. "Nous sommes venus parce que le président de la République Macky Sall, président de notre coalition m'a confié un message pour toi Abdou Karim Sall mais également le maire Abdoulaye Timbo. Le président de la République vous demande dans l'unité, dans la fraternité et dans la stabilité de relever le défi de la victoire dans le département de Pikine. Et je sais que vous allez le faire" a expliqué l'ex ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, appelant les femmes, les jeunes et les responsables politiques de Pikine à être comme un seul homme derrière Amadou Ba.



S'adressant à la Cojer des deux départements, le ministre se dit rassurée par la mobilisation. Ainsi, elle dira, "Amadou Ba m'a dit de parler à la jeunesse du département de Pikine. Il a dit le simple fait que le Président Macky Sall choisit un jeune comme vous pour diriger les parrainages est un message vis-à-vis de la jeunesse. La jeunesse c'est vous le mandat de Amadou Ba, la jeunesse vous travaillerez à la victoire du candidat Amadou Ba. Et les premiers jours de son installation vous saurez que vous allez être récompensés", a fait savoir la responsable politique, soutenant que le message sera transmis à l'autorité, "Je dirais au Président Macky Sall et à Amadou Ba que ce qu'on a vu comme mobilisation, engagement, détermination nous rassure que la victoire sera triomphale à Mbao le 25 Février. En attendant cette date, il faut continuer dans cette lancée de mobilisation, d'engagement, de parrainage, l'élection et la victoire" a conclu le ministre de la justice.